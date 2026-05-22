Καιρός αύριο: Επιμένουν οι βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Δεν θα μας κάνει τη χάρη ούτε αύριο (23/5/2026) ο καιρός, αφού σύμφωνα με την ΕΜΥ, το καλοκαίρι φαίνεται να είναι ακόμη μακριά με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν Αττική και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στα ανατολικά θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά θα δούμε λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι – απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες εκ νέου στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταγίδες, κυρίως στα ορεινά. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα θαλάσσια – παράκτια μέχρι νωρίς το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στις Κυκλάδες βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, κυρίως στα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

