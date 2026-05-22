Κρήτη: Βαρύτατο κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών – Διαχωρίστηκε η υπόθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο 43χρονος κτηνοτρόφος από τα Ζωνιανά που συνελήφθη για απάτη σχετικά με αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα δικαστεί το Σάββατο
Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες
Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε την Παρασκευή (22.05.2026) η εισαγγελέας σε βάρος των 7 μελών των δύο οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη, στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Δώδεκα από τους συνολικά 16 συλληφθέντες στην Κρήτη θα απολογηθούν την Τρίτη (26.05.2026) και Τετάρτη (27.05.2026) ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους για διακίνηση ναρκωτικών.

Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεσθείσας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης υπό τις μορφές της αγοράς, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και διανομής ναρκωτικών ουσιών.

Πάντως σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Γιώργος Κοκοσάλης χαρακτήρισε την ποινική δίωξη που ασκήθηκε στους συλληφθέντες «υπερτροφική».

Διαχωρίστηκε η υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εισαγγελέας Ηρακλείου διαχώρισε την υπόθεση του 43χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά που συνελήφθη για απάτη σχετικά με αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος θα δικαστεί το Σάββατο (23.05.2026), από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος του κτηνοτρόφου, Διονύσης Βέρρας διερωτήθηκε τι ακριβώς θα δικάσει το δικαστήριο, με δεδομένο όπως είπε, ότι δεν προσδιορίζεται το ύψος της φερόμενης ζημιάς. Πρόσθεσε ότι θα ήταν πιο λογικό να διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό προκαταρκτική εξέταση και όχι έτσι απλά να ασκηθεί μια ποινική δίωξη.

