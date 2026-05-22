Ελλάδα

Έφοδος αστυνομικών σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού – Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Κινητά κατασχέθηκαν σε κελιά κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού
Τα κινητά που κατασχέθηκαν σε κελιά κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού / πηγή φωτογραφίας ελληνική αστυνομία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αιφνιδιαστική επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικοί στις φυλακές Κορυδαλλού πρωινές ώρες της Παρασκευής (22.05.2026). Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έκαναν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κελιά κρατουμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του αστυνομικών της ΕΚΑΜ, οι οποίοι παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 κελιά και 18 έγκλειστους στις φυλακές Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, λόγος για τον οποίο σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών έγκλειστων για «παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο».

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
162
145
116
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Επιμένουν οι βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Δημητρακόπουλος: Μειωμένες ζημίες για Τσιάρα, Μηταράκη, Παπακώστα από την έκθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Υποτιμάται η κοινή λογική εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3000 ή 7000 ευρώ»
Μιχάλης Δημητρακόπουλος
«Έλεγε ότι θα σε πυροβολήσω και θα σου ρίξω χειροβομβίδα» - Τρόμος για 22χρονη στην Κρήτη από τον πρώην σύντροφό της
Ο 26χρονος δράστης είχε συλληφθεί πρόσφατα για εξύβριση και απειλή σε βάρος γυναίκας, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του
woman raised her hand for dissuade, campaign stop violence against women. Asian woman raised her hand for dissuade with copy space, black and white color
Newsit logo
Newsit logo