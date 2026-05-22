Εύβοια: Τρεις ανήλικοι πήγαν σε γήπεδο για να κλέψουν και συνελήφθησαν

Απόπειρα κλοπής σημειώθηκε σε αθλητική εγκατάσταση στην Εύβοια. Συνελήφθησαν πέντε άτομα εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι δράστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η απόπειρα κλοπής έγινε το βράδυ της 21ης Μαΐου, όταν αστυνομικοί που έκαναν περιπολία αντιλήφθηκαν τους δράστες την ώρα που επιχειρούσαν να παραβιάσουν αποθηκευτικό χώρο αθλητικής εγκατάστασης σε περιοχή της βόρειας Εύβοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα πέντε άτομα φέρονται να έδρασαν από κοινού.

Αρχικά προκάλεσαν φθορές στην παροχή ρεύματος του αθλητικού χώρου, ξηλώνοντας το ρολόι της ΔΕΗ, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν σιδερένιο λοστό, προκειμένου να διαρρήξουν την είσοδο αποθήκης που ανήκει σε Δήμο της περιοχής.

Ωστόσο, οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και να συλληφθούν πριν ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των τριών ανήλικων συλληφθέντων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.