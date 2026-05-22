Χανιά: Αυτοκτονία δείχνουν τα στοιχεία για τον 33χρονο γιατρό – «Χρησιμοποίησε καλώδιο σαν θηλιά»

Μετά από έξι μήνες αγωνίας για την οικογένειά του, ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος βρέθηκε νεκρός κοντά σε εκκλησάκι, ανάμεσα από τα χωριά Φρες και Τζιτζιφές στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.

Σύμφωνα με το patris.gr, όπως εκτιμάται σχετικά με τα αίτια θανάτου, ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου έδωσε τέλος στη ζωή του, περνώντας θηλιά με λεπτό καλώδιο στον λαιμό του στην παραπάνω περιοχή στα Χανιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πρώτη στιγμή, σε δηλώσεις του, ο αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, σημείωσε ότι πρόκειται για τον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί.

Την νεκροψία – νεκροτομή ανέλαβε να διεεργήσει ο ιατροδικαστής Κρήτης, Γιώργος Μυλωνάκης.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή, κύριο Νικολάου, η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση ήταν αυτά που δυσχέραιναν σημαντικά στον εντοπισμό.