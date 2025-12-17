Απειλή για βόμβα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από κολέγιο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (17/12/25) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς ένας άγνωστος άνδρας, γύρω στα 30, άφησε σημείωμα σε κολέγιο, ότι στο σημείο θα εκραγεί βόμβα στις 20.55.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ο χώρος αποκλείστηκε, προκειμένου να ερευνηθεί το συγκεκριμένο σημείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Εκεί βρίσκεται και κλιμάκιο ΤΕΕΜ και ισχυρές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ γρήγορα έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου.

Ο 25χρονος προσήχθη από το σημείο ως το άτομο που είχε τοποθετήσει το σακίδιο με το απειλητικό σημείωμα. Σημειώνεται ότι την ώρα εκείνη διεξάγουν εντός του κολεγίου ημερίδα, στην οποία είχαν συμμετοχή και υπουργοί όπως η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη κ.ά.