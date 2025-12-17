Ελλάδα

Απειλή για βόμβα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από κολέγιο

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε μετά από απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε κολέγιο
Ανανεώθηκε πριν 11 λεπτά
Κολέγιο
Το σημείο που έγιναν οι έρευνες για την ύποπτη τσάντα / Orange Press

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (17/12/25) στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς ένας άγνωστος άνδρας, γύρω στα 30, άφησε σημείωμα σε κολέγιο, ότι στο σημείο θα εκραγεί βόμβα στις 20.55.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ο χώρος αποκλείστηκε, προκειμένου να ερευνηθεί το συγκεκριμένο σημείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Εκεί βρίσκεται και κλιμάκιο ΤΕΕΜ και ισχυρές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ γρήγορα έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου.

 

Ο 25χρονος προσήχθη από το σημείο ως το άτομο που είχε τοποθετήσει το σακίδιο με το απειλητικό σημείωμα. Σημειώνεται ότι την ώρα εκείνη διεξάγουν εντός του κολεγίου ημερίδα, στην οποία είχαν συμμετοχή και υπουργοί όπως η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη κ.ά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
469
166
92
83
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo