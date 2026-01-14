Συμβαίνει τώρα:
Απεργία ταξί: Ξεκίνησε η πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών, άναψαν καπνογόνα 

Οι οδηγοί ταξί που κάνουν απεργία για δεύτερη μέρα ξεκίνησαν από το γνωστό τους σημείο στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών και μπήκαν από το Μεταξουργείο στο κέντρο της Αθήνας
Η αυτοκινητοπομπή των ταξί στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη  κατά τη δεύτερη ημέρα της 48ωρης απεργίας που έχουν αποφασίσει.

Περνώντας από την Αλεξάνδρας και τη Μεσογείων, προτού φτάσουν στο υπουργείο Μεταφορών, άναψαν και καπνογόνα.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48άωρης απεργίας είναι:

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

Διαχωρισμός Ταξί – ΕΙΧ: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150 ευρώ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου. 

 

Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματα που έχουμε, η απάντηση θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

