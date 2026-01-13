Ελλάδα

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες η πορεία των οδηγών προς το υπουργείο Μεταφορών

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ και το μήνυμα του Θύμιου Λυμπερόπουλου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Κίτρινο «ποτάμι» σχημάτισαν οι οδηγοί των ταξί οι οποίοι σήμερα (13.01.2026) ξεκίνησαν 48ωρη απεργία αντιδρώντας για το φορολογικό, την ηλεκτροκίνηση αλλά και την απαγόρευση εισόδου τους στις λεωφορειολωρίδες.

Οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν με τα ταξί τους το πρωί, στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και ξεκίνησαν πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών. Με κορναρίσματα και καπνογόνα διέσχισαν κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, στέλνοντας το μήνυμα πως θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Λάβρος κατά της κυβέρνησης και των πολυεθνικών εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, τονίζοντας πως ο κλάδος δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

«Το ένα θέμα που απασχολεί Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι η ηλεκτροκίνηση. Δεν κάνουμε βήμα για οποιαδήποτε διευθέτηση που θα μας βάλει “τυράκι” για να μας πάει στην ανεργία. Δεν κάνουμε πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος εξαπέλυσε «πυρά» για τις ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς και τη φορολογική πολιτική.

«Έχουμε πει ότι τα Ι.Χ. για να δουλέψουν στον δρόμο θα έχουν υποχρέωση χρηματικής αποζημίωσης… Να δούμε αν θα κάνουμε αστική μεταφορά ή αν θα μας ξανακλέψουν. Θα βάλουν τάξη να δουλεύουν όπως τα ταξί οι πολυεθνικές; Χωρίς κανόνες και χωρίς τίποτα; Θα εξυπηρετήσει η κυβέρνηση ή θα δει τις πολυεθνικές να κλέβουν τη χώρα;».

Κλείνοντας, προειδοποίησε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων: «Ο αγώνας αυτός δεν είναι για μια, δύο, τρεις, πέντε μέρες. Ο αγώνας αυτός θα έχει διάρκεια, μέχρι η κυβέρνηση να πέσει. Ευχόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα. Αλλά βλέποντας το πώς φέρεται η κυβέρνηση σε εμάς και στις κοινωνικές ομάδες που έχουν δυσανασχετήσει… έχουμε ένα δύσκολο αγώνα».

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Οι οδηγοί ταξί ανακοίνωσαν την 48ωρη απεργία, διευκρινίζοντας και τα αιτήματά τους:

  • Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.
  • Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.
  • Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.
  • Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.
  • Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».
Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

