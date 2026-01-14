Συμβαίνει τώρα:
Απεργία ταξί: Νέο «χειρόφρενο» αύριο, Πέμπτη – Θα γίνει αυτοκινητοπομπή προς το Μαξίμου

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του ΣΑΤΑ - «Θα πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα» δηλώνει ο Θύμιος Λυμπερόπουλος
Ταξί
Απεργιακή συγκέντρωση και πορεία ταξί στην Αθήνα / (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI)

Συνεχίζεται και αύριο, Πέμπτη (15.01.2026), η απεργία των επαγγελματιών οδηγών ταξί, οι οποίοι προγραμματίζουν νέα αυτοκινητοπομπή με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα ταξί θα συγκεντρωθούν κατά τις 10 το πρωί της Πέμπτης στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), επί της οδού Μάρνη, και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου, δίνοντας συνέχεια στην απεργία που έχουν προκηρύξει.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη (14.01.2026), οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Μεταφορών, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να δηλώνει πως «θα πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα», παρά τις προσπάθειες –όπως είπε– «να μας διαιρέσουν».

 

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει προκηρύξει από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 48ωρη επαναλαμβανόμενη απεργία, αντιδρώντας –όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του– στην «ανάλγητη, αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα ταξί από 1/1/2026». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας», μετατρέποντας τον κλάδο σε «πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη». Πέραν της ηλεκτροκίνησης, οι οδηγοί ταξί εγείρουν και φορολογικά αιτήματα, ζητώντας συνολική επανεξέταση του πλαισίου λειτουργίας του κλάδου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Σήμερα ήταν η 2η ημέρα της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας του κλάδου και τα ταξί της Αθήνας μαζί με αντιπροσωπεία από όλη τη χώρα, κατευθύνθηκαν σε πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών.

Ο κλάδος πέρασε το μήνυμα της ενότητας και σύσσωμος θα διεκδικήσει όλα τα δίκαια αιτήματα του.

Δυστυχώς το Υπουργείο δεν δέχτηκε να συναντηθεί με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Σας ενημερώνουμε ότι, προσεχώς, περιμένουμε να πάρουμε στα χέρια μας το τελικό σχέδιο του ερανιστικού νομοσχεδίου που μας αφορά, σε περίπτωση που δεν το πάρουμε ή αν δεν υπάρξουν οι επιθυμητές αλλαγές, θα συγκαλέσουμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω σχεδιασμό της πορείας μας, ανάλογα με τα υπέρ ή κατά του νομοσχεδίου.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθούμε».

