Απεργία ταξί – Θεσσαλονίκη: «Χειρόφρενο» τραβούν οι οδηγοί την Τετάρτη για 24 ώρες

Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί και πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης
Ταξί στη Θεσσαλονίκη
Photo / Eurokinissi

Χωρίς ταξί θα μείνει η Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς να προχωρούν σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση από τις έξι το πρωί.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής», οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση πέραν του 2026, δωρεάν πρόσβαση στο P5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου, μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, επαναφορά του πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί Θεσσαλονίκης σε περιοχή της Πυλαίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

