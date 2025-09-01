Απεργία των ταξί στην Αττική 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Διαμαρτύρονται για τις μεταφορές επιβατών με βανάκια

Σε 48ωρη απεργία για τις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρουν οι οδηγοί ταξί αντιδρώντας στην ΚΥΑ που δίνει την δυνατότητα μετακινήσων με βαν.

«Η απεργία στα ταξί θα είναι προειδοποιητική, θα είναι Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 του μηνός. Μετά θα έχουμε και συνέλευση και αν δεν υποχωρήσει να πάρει την ΚΥΑ πίσω θα πάμε και για διαρκείας. Αν δεν πετύχουμε να πάρει την ΚΥΑ πίσω τότε δεν μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος, τελειώνει» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 ανέφερε χαρακτηριστικά… «Γενικά ξέρουμε από το 2018 ότι ως αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης και πολλά στελέχη του ήταν υπέρ του αφανισμού του κλάδου, με την έννοια ότι όχι δεν στηρίξανε έναν νόμο τον 4530 που έβαζε σειρά και ήταν παράδειγμα προς μίμηση, έχουν φτάσει τώρα σε ένα σημείο που βγάλανε ΚΥΑ αντί να βγουν δημόσια και να πουν “εμείς έχουμε άλλη άποψη, θέλουμε να διαλύσουμε τα ταξί, αλλάζουμε τον νόμο».

Αναφορικά με την ΚΥΑ που δίνει το μεταφορικό έργο του ταξί στα βαν, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος είπε: «Αυτά που κάνουν είναι παραβίαση Συντάγματος, έπρεπε να έχουν πάει φυλακή αυτοί οι άνθρωπο. Το υπουργείο δεν φτιάχνει ούτε μητρώο ούτε πόσα μπορούν να δουλέψουν (για τα van μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο). Μια εφαρμογή που ήταν υποχρεωμένο να κάνει το υπουργείο και να ελέγχει δεν λειτουργεί και μόνο το 10% δηλώνει τις μεταφορές τους. Δεν υπάρχει φορολογικός έλεγχος γιατί τα σβήνουν μετά ή δεν τους ελέγχει κανένας. Είναι το πλιάτσικο που μέσω τουρισμού έχουν αφανίσει τις διαδρομές και πλέον παίζουν με πολλά δισεκατομμύρια τον χρόνο που κλέβουν».