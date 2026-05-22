17 Νοέμβρη: Νέες αποκαλύψεις μετά την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – «Ο Ξηρός φοβόταν μην τον τελειώσει ο Κουφοντίνας»

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τη δράση της 17 Νοέμβρη, με τον πρώην αξιωματικό της Αντιτρομοκρατικής Θανάση Κατερινόπουλο να αποκαλύπτει, σήμερα Παρασκευή (22.05.2026), στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», άγνωστες πτυχές από την έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης. Στο επίκεντρο των αποκαλύψεών του βρέθηκαν ο Σάββας Ξηρός και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, με τον ταξίαρχο ε.α. της ΕΛΑΣ να υποστηρίζει πως ο τραυματισμένος βομβιστής φοβόταν ακόμη και για τη ζωή του μέσα στο υπόγειο της Αντιτρομοκρατικής.

Μιλώντας για τη δράση της 17 Νοέμβρη και αναφερόμενος στους Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, Σάββα Ξηρό και Δημήτρη Κουφοντίνα, ο Θανάσης Κατερινόπουλος περιέγραψε μια περίοδο σοβαρών επιχειρησιακών αστοχιών που, όπως υποστήριξε, καθυστέρησαν επί χρόνια την εξάρθρωση της οργάνωσης. Ο πρώην αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής σκιαγράφησε ένα παρασκήνιο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ αστυνομίας πόλεων και χωροφυλακής, με τις δύο πλευρές να αποκρύπτουν ακόμη και κρίσιμα στοιχεία η μία από την άλλη.

«Δεν μιλάω σε πρεπόζιτα»

Ο πρώην αξιωματικός της Αντιτρομοκρατικής στάθηκε ιδιαίτερα στις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψη του Σάββα Ξηρού, έπειτα από την έκρηξη στον Πειραιά που άνοιξε τον δρόμο για την εξάρθρωση της οργάνωσης. Όπως περιέγραψε, όταν ο τραυματισμένος Ξηρός μεταφέρθηκε στην Αντιτρομοκρατική, η πρώτη του αντίδραση ήταν να αρνηθεί κάθε επικοινωνία. «Συνελήφθη ως Μιχάλης Οικονόμου. Μόλις πήγαμε να του μιλήσουμε, η απάντησή του ήταν “δεν μιλάω σε πρεπόζιτα” και δεν ξαναμίλησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Κατερινόπουλος, εξηγώντας ότι ο όρος παρέπεμπε σε «ανώτερους αξιωματούχους».

Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η περιγραφή του φόβου που, όπως είπε, είχε ο Σάββας Ξηρός απέναντι στον Δημήτρη Κουφοντίνα. «Όταν τον κατεβάζαμε στο υπόγειο, φοβόταν τον Κουφοντίνα και το έλεγε ευθέως. Φοβόταν μήπως μπει και τον τελειώσει», σημείωσε, αποδίδοντας σε αυτόν τον φόβο και την απόφαση του τραυματισμένου μέλους της οργάνωσης να αρχίσει να μιλά.

Οι κόντρες στην ΕΛΑΣ

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος περιέγραψε, παράλληλα, ένα σκηνικό βαθιάς δυσλειτουργίας στους κόλπους των διωκτικών αρχών κατά τις δεκαετίες δράσης της 17 Νοέμβρη. Όπως είπε, πριν από τη δημιουργία της Αντιτρομοκρατικής το 1992, οι πληροφορίες παρέμεναν κατακερματισμένες ανάμεσα στη χωροφυλακή και την αστυνομία πόλεων, με αποτέλεσμα κρίσιμα στοιχεία να μην αξιοποιούνται ποτέ.

«Ό,τι στοιχεία είχε η χωροφυλακή δεν τα έδινε στην αστυνομία πόλεων και το αντίστροφο», ανέφερε, περιγράφοντας μάλιστα περιπτώσεις αξιωματικών που «πήραν μυστικά στον τάφο τους». Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και μετά την ενοποίηση των δύο σωμάτων, οι εσωτερικές αντιπαλότητες παρέμεναν ισχυρές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, την οποία χαρακτήρισε καθοριστική καμπή, καθώς, όπως είπε, μετά από εκείνο το χτύπημα «τα μεγάλα κόμματα αναγκάστηκαν να ομονοήσουν» για τη δημιουργία πιο οργανωμένου μηχανισμού αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.

«Τους ψάχναμε χρόνια»

Ο πρώην αξιωματικός αποκάλυψε ακόμη ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών ήδη από τη δεκαετία του ’80, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην έρευνα.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε έκρηξη στην Πανόρμου το 1984, όπου υπήρχε -όπως είπε- μαρτυρία που συνέδεε άμεσα τον δράστη με όχημα ιδιοκτησίας Κουφοντίνα. «Πες μου εσύ γιατί δεν προχώρησε…» σχολίασε με νόημα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η τελική κατάρρευση της 17 Νοέμβρη ήρθε ως αποτέλεσμα συσσωρευμένων λαθών της οργάνωσης, της τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και της σταδιακής απώλειας κοινωνικών ερεισμάτων. «Έσφιγγε ο κλοιός», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια οργάνωση που σταδιακά έχανε τη δυνατότητα να κινείται αθέατη μέσα στην κοινωνία.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δεύτερης γιάφκας, σύμφωνα με τον ίδιο, έπαιξε τελικά μια ηλικιωμένη γυναίκα στην οδό Πάτμου, η οποία αναγνώρισε τον Ξηρό από τις φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα. «Πήγαν στη γιαγιά, τους μίλησε και έτσι εντοπίστηκε η δεύτερη γιάφκα», ανέφερε, περιγράφοντας το ντόμινο εξελίξεων που οδήγησε στην πλήρη εξάρθρωση της ιστορικότερης τρομοκρατικής οργάνωσης της μεταπολίτευσης.