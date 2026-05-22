Χανιά: Συγκλονίζει ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου – «Είναι ανακούφιση που βρέθηκε η σορός του, ευχή μας να ήταν ζωντανός»

Φως στην υπόθεση θανάτου του 33χρονου στην Κρήτη προσπαθούν να «ρίξουν» τις τελευταίες ώρες οι αρχές. Την ώρα που όλο το νησί είναι συγκλονισμένο μετά τον εντοπισμό της σορού του Αλέξη Τσικόπουλου σε χωράφι στον Αποκόρωνα Χανίων, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που θα δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη στον γιατρό που αγνοούνταν από τον περασμένο Δεκέμβρη.

Το απόγευμα της Πέμπτης (21.05.2026) ένας κτηνοτρόφος βρήκε τη σορό του Αλέξη Τσικόπουλου σε προχωρημένη σήψη, σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Τζιτζιφές στον Αποκόρωνα στα Χανιά. Οι φόβοι των διασωστών και της οικογένειας του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου επιβεβαιώθηκαν 5 και πλέον μήνες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του. Λίγη ώρα αφού βρέθηκε ο σκελετός του γιατρού, έγινε και η ταυτοποίησή του, με το πολύμηνο θρίλερ στην Κρήτη, να «κλείνει» με τραγικό τρόπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός του Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε 3,5 χλμ. από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του πριν μερικούς μήνες. Το σώμα βρισκόταν σε δύσκολα προσβάσιμο σημείο με πολύ πυκνή βλάστηση, στο οποίο βρέθηκε ο κτηνοτρόφος με τα πρόβατά του τυχαία. Το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού είχε ερευνηθεί από drone τις πρώτες μέρες των ερευνών, ωστόσο δεν είχε φανεί το παραμικρό και οι διασώστες είχαν αποφασίσει να μην κάνουν αυτοψία στην περιοχή.

Μάλιστα, το ίδιο υποστήριξε και ο πατέρας του αδικοχαμένου γιατρού για το συγκεκριμένο σημείο. «Είναι περίεργο που βρέθηκε η σορός του παιδιού μας σε περιοχή που είχαν ψάξει», είπε ο πατέρας του άτυχου γιατρού μιλώντας στο newsit.gr.

Ο πατέρας του γιατρού μίλησε και στο «Live News» με πόνο ψυχής και περιέγραψε τον καθημερινό «Γολγοθά» ανέβαινε εδώ και 5 μήνες ο ίδιος και η οικογένειά του. «Ήταν δίπλα εκεί πέρα, στο χωριό που βρέθηκε το αυτοκίνητο. Δίπλα ήταν. Βέβαια η ευχή μας και προσευχή μας ήταν να ήταν ζωντανός αλλά και να βρεθεί να το τιμήσω το παιδί μου. Σοβαρά, είναι μία ανακούφιση πολύ μεγάλη να πω ότι είναι. Θα το δω να του κάνω αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ πήγα στα πρόβατά μου εκεί πέρα. Και προχώρησα στο χωράφι. Και είδα ένα παπούτσι και πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι ένας (άνθρωπος) πεθαμένος. Ήταν με χόρτα σκεπασμένο αυτό και δεν φαινότανε καλά. Χωράφι είναι. Είναι λίγο δύσβατο το μέρος. Εκεί πέρα στο σημείο, ήταν χόρτα εκεί. Και να είναι χόρτα, ας πούμε από πάνω του, ήτανε εκεί καιρό. Είχα να πάω καιρό εκεί πέρα. Δεν είμαι εκεί πέρα εγώ. Έχω αλλού τα πρόβατα, σε άλλο σημείο. Εκεί τα πηγαίνω και τα παίρνω. Είναι κακοτράχαλο το μέρος. Δύσβατο, είναι κατηφορικό. Δεν είναι ένα ίσιο μέρος», ανέφερε από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος που εντόπισε τη σορό στον Αποκόρωνα.

Η εξαφάνιση

Τα ίχνη του χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου του 2025 και τις πρώτες μέρες των ερευνών. Μάλιστα, οι Αρχές αποπροσανατολίστηκαν από την εμπλοκή ενός αυτοαποκαλούμενου ερευνητή, που έλεγε ότι τον είχε εντοπίσει, χάρη σε μία ειδική τεχνολογία που, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούσε και βασιζόταν στην κβαντική φυσική και την χρήση δορυφόρων. Τίποτα από τα όσα υποστήριζε δεν ίσχυε στην πραγματικότητα. Χάθηκε όμως πολύτιμος χρόνος εκείνες τις πρώτες μέρες των ερευνών.

Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Εκείνος το έκανε, αλλά όταν έφτασε στο Ηράκλειο ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 33χρονος γιατρός φαίνεται να βγήκε εκείνο το βράδυ από το αυτοκίνητό του, όταν διαπίστωσε μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια. Κανείς όμως δεν τον είδε εκείνη τη νύχτα, κανείς δεν ξέρει πού κατευθύνθηκε.

Οι γονείς του 33χρονου, που είναι επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, φοβόντουσαν από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση του γιου τους μπορεί να κρύβονταν τα ψυχολογικά προβλήματα που όπως έλεγαν αντιμετώπιζε ο γιος τους αλλά και το bullying που είχε δεχθεί από συναδέλφους του.

Η σορός του 33χρονου έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου θα γίνει και η νεκροψία – νεκροτομή για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.