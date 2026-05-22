Έβλεπε συνδρομητικά κανάλια και ταινίες σπίτι του παράνομα και συνελήφθη

Στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες - διακομιστές
Τηλεκοντρόλ / Φωτογραφία αρχείου
Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε χρήστης διαδικτυακής εφαρμογής με την οποία έβλεπε συνδρομητικά κανάλια και ταινίες στο σπίτι του, χωρίς να πληρώνει συνδρομή στις εταιρείες.

Ο χρήστης ψηφιακής «πειρατείας» σε βάρος εταιρειών παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛΑΣ, έπειτα από καταγγελία εταιρείας.

Σύμφωνα με την επιχείρηση, γινόταν παράνομος διαμοιρασμός τηλεοπτικού σήματος, χωρίς να καταβάλλεται η συνδρομή στις εταιρείες.

Όπως φαίνεται, στο στόχαστρο των αρχών μπαίνουν πλέον και οι τελικοί χρήστες, καθώς συνελήφθη, την Τετάρτη 20 Μαΐου, σε περιοχή της Αττικής, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών.

Την καταγγελία που είχε προηγηθεί για παράνομη θέαση συνδρομητικών καναλιών, η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος είχε θέσει υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή και διαδικτυακή έρευνα, ενώ από την ανάλυση των στοιχείων που χορηγήθηκαν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεφωνίας και χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, προέκυψε η εμπλοκή του συλληφθέντα στην υπόθεση.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευή τηλεόρασης Smart TV, η οποία είχε εγκατεστημένη εφαρμογή που επέτρεπε την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες – διακομιστές (servers) αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών, χωρίς την άδεια των δικαιούχων, ενώ παράλληλα έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και πρόσβαση στη ταινιοθήκη των εταιρειών αυτών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή. Επιπλέον, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η Smart TV θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

