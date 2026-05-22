Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με παράσυρση πεζού – «Είμαι σοκαρισμένος» λέει ο οδηγός του αυτοκινήτου

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Χαλκιδική σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22.05.2026). Η τραγωδία εκτυλίθχθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Φώκαιας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ήταν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής όταν συνέβη το τραγικό τροχαίο.

Ένας άνδρας ηλικίας 45 ετών χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον οδηγό να δηλώνει «σοκαρισμένος» στα διασωστικά κλιμάκια.

Το άψυχο σώμα του 45χρονου μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ στο νοσοκομείο αναμένεται να μεταφερθεί και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

