Απίστευτα βίντεο από τις αμέτρητες φανουρόπιτες που «πλημμύρισαν» τις εκκλησίες για την μνήμη του Αγίου Φανούριου

Οι πιστοί δεν είχαν καν χώρο να σταθούν στις εκκλησίες αφού την θέση τους την είχε πάρει μια...φανουρόπιτα
φανουροπιτα
Εκκλησία στο Κίλκις / Φωτό από βίντεο τικτοκ

Σε όποια εκκλησία και να πήγαινε κάποιος χθες Τετάρτη (27/8/2025) θα έβλεπε εκατοντάδες φανουρόπιτες να τον περιμένουν, αφού οι πιστοί συνεχίζουν να τηρούν το έθιμο και να φτιάχνουν αυτή τη διάσημη πίτα, για την μνήμη του Αγίου Φανουρίου που τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου.

Εκείνη η ημέρα είναι αφιερωμένη στις φανουρόπιτες, το παραδοσιακό νηστίσιμο κέικ που φτιάχνουμε με 7 ή 9 υλικά και βίντεο αποκαλύπτουν πως πάρα πολλοί πιστοί εξακολουθούν να τιμάνε τον Άγιο Φανούριο με αυτόν τον τρόπο την συγκεκριμένη μέρα.

Την παραμονή και ανήμερα της εορτής, τα σπίτια φτιάχνουν τις πίτες και τις προσφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν, έπειτα τις μοιράζουν στη γειτονιά, ζητώντας από τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι χάθηκε. Έτσι ακριβώς έγινε και φέτος και οι φανουρόπιτες κατέκλεισαν όλες τις εκκλησίες της χώρας.

Απο τα social media εικόνες από όλη την Ελλάδα και τις φανουρόπιτες «ταξιδεύουν» ευκολότερα. Βίντεο στο TikTok δείχνουν εκκλησίες να «πνίγονται» στις φανουρόπιτες.

@dimitra.svoura

 

♬ πρωτότυπος ήχος – Simos Malgaris

@dimitra.svoura

 

♬ πρωτότυπος ήχος – Simos Malgaris

Ένα βίντεο από το Κιλκίς έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στα social media, με το προαύλιο του Ναού να είναι γεμάτος φανουρόπιτες.

