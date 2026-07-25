Απίστευτο σκηνικό στον Όλυμπο: Χιόνισε στην καρδιά του καλοκαιριού 

Το ημερολόγιο μπορεί να έδειχνε χθες 24 Ιουλίου, αλλά το σκηνικό στον Όλυμπο θύμιζε χειμώνα.
Τα πάντα στον Όλυμπο έγιναν λευκά, καθώς η κακοκαιρία έφερε καταστάσεις χειμώνα στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας.
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Τα βίντεο που κατέκλυσαν τα social media είναι ενδεικτικά… Το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα, ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά.
Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται καλοκαιρινή χιονόπτωση στον Όλυμπο. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας προκαλεί πρόσκαιρη χιονόστρωση λίγων εκατοστών, η οποία λιώνει γρήγορα.
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@allexandrosstyllas M. Olympus today #greece #zeus #olympusclimbing #summer #mountains ♬ πρωτότυπος ήχος – allexandros styllas
@allexandrosstyllas M. Olympus today #greece #zeus #olympusclimbing #summer #mountains ♬ πρωτότυπος ήχος – allexandros styllas
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Η κακοκαιρία πάντως προκάλεσε πολλά προβλήματα επισκιάζοντας την ηρεμία καλοκαιριού.