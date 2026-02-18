Συμβαίνει τώρα:
Απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων – Έφυγε ανενόχλητος από την πίσω πλευρά

Η απόδραση έγινε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι
Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία καθώς λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02/26) κρατούμενος απέδρασε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Ο άνδρας περίπου 20 ετών από την Αίγυπτο, δικαζόταν προκειμένου να απελαθεί και διέφυγε της προσοχής των αστυνομικών και κατάφερε να φύγει προς την πλευρά της οδού Βαλτινών. 

Άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας κάνουν έρευνες στη γύρω περιοχή ενώ γίνεται έρευνα και στις κάμερες που υπάρχουν.

Ο άνδρας ο οποίος δεν είχε έγγραφα και ήταν να απελαθεί κρατούνταν χωρίς χειροπέδες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος διέφυγε, σχεδόν ανενόχλητος, από το τουρνικέ στην πίσω πλευρά των δικαστηρίων της Ευελπίδων που «βγάζουν» στην περιοχή του Γκύζη.

Άμεσα κλιμάκια της αστυνομίας βγήκαν εκτός των δικαστηρίων αναζητώντας τον 20χρονο, ο οποίος παραμένει άφαντος.

