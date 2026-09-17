Θεσσαλονίκη: Αγέλη αδέσποτων σκυλιών επιτέθηκε και τραυμάτισε 12χρονη – «Είναι σοκαρισμένη, δεν έχει ηρεμήσει», λέει ο πατέρας της

Άγρια επίθεση από 4 με 5 αδέσποτα σκυλιά δέχτηκε 12χρονη γύρω στις 20:00 το βράδυ χθες (16/9/2026) στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Η ανήλικη τραυματίστηκε εκτενώς στα πόδια της, ενώ ο πατέρας της μίλησε στο newsit καταγγέλλοντας ότι «τα σκυλιά έχουν επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους και δεν έχει γίνει τίποτα».

Εικόνες από τα τραύματα της 12χρονης στη Θεσσαλονίκη φανερώνουν την αγριότητα των σκυλιών τα οποία ευτυχώς δεν κατάφεραν να της προκαλέσουν κάποιον μόνιμο τραυματισμό.

Αφότου είδε την κόρη του σε τέτοια κατάσταση, με τραύματα στα πόδια αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος, ο πατέρας της έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.