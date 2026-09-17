Θεσσαλονίκη: Αγέλη αδέσποτων σκυλιών επιτέθηκε και τραυμάτισε 12χρονη – «Είναι σοκαρισμένη, δεν έχει ηρεμήσει», λέει ο πατέρας της

Άγρια επίθεση από 4 με 5 αδέσποτα σκυλιά δέχτηκε 12χρονη γύρω στις 20:00 το βράδυ χθες (16/9/2026) στον Δρυμό Θεσσαλονίκης. Η ανήλικη τραυματίστηκε εκτενώς στα πόδια της, ενώ ο πατέρας της μίλησε στο newsit καταγγέλλοντας ότι «τα σκυλιά έχουν επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους και δεν έχει γίνει τίποτα».
Εικόνες από τα τραύματα της 12χρονης στη Θεσσαλονίκη φανερώνουν την αγριότητα των σκυλιών τα οποία ευτυχώς δεν κατάφεραν να της προκαλέσουν κάποιον μόνιμο τραυματισμό.
Αφότου είδε την κόρη του σε τέτοια κατάσταση, με τραύματα στα πόδια αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος, ο πατέρας της έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.
Όπως ανέφερε στο newsit.gr: «Χθες γύρω στις 20:00 το κορίτσι μου έβγαινε από ένα φιλικό μας σπίτι και από όσα κατάφερε να μου πει μέσα στο σοκ της, το ένα σκυλί πετάχτηκε μπροστά της γαβγίζοντας. Αυτή τρόμαξε, τσίριξε και μετά της επιτέθηκαν και τα υπόλοιπα.
Φαίνεται πως ήταν 4-5 σκυλιά όλα μαζί. Το παιδί το περιποιήθηκα αρχικά εγώ τοπικά και μετά το πήγα στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά. Είναι βαθιά τα τραύματα. Κυρίως στα πόδια την τραυμάτισαν αλλά και ένα μικρότερο στο χέρι και κάποια γδαρσίματα.
Έκανα μήνυση χθες και σήμερα πήγε στον ιατροδικαστή να εξεταστεί. Έχω ακούσει ότι αυτά τα σκυλιά έχουν επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους. Έχουν γίνει και έγγραφες αναφορές απο πολίτες αλλά δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Τα σκυλιά αυτά είναι αγριεμένα. Το κορίτσι είναι σοκαρισμένο, δεν έχει ηρεμήσει ακόμα».