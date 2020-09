Το 2ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, που διοργανώθηκε από το Σωματείο ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (www.kean.gr), την Περιφέρεια Αττικής και τη Boussias Communications, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, θεσμικοί παράγοντες, καταξιωμένοι ομιλητές, χορηγοί και signatories έδωσαν το παρόν τόσο με φυσική όσο και με ψηφιακή παρουσία και πλαισίωσαν με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και συζητήσεις το περιεχόμενο του Συνεδρίου.



Οι σύνεδροι έθιξαν καίρια ζητήματα αναφορικά με τη σημαντικότητα της υγιούς ένταξης στελεχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εξέτασαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο αποδοχής της Διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών στις ελληνικές επιχειρήσεις. Διεθνείς ομιλητές και θεσμικοί παράγοντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν τις εξελίξεις και παραδείγματα από την παγκόσμια πραγματικότητα, ενώ και Έλληνες θεσμικοί Εκπρόσωποι και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων ανέδειξαν θέματα που αφορούν στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την Dr Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκπροσώπησε το Γραφείο του Πρωθυπουργού, τον κο Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής, που είχε και τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου, την κ. Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, την Ms Irena Moozová, Director at the European Commission for Equality and Union Citizenship in its department for Justice, τον κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο, Ευρωβουλευτή-Ψυχίατρο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου υλοποιήθηκε και η τελετή υπογραφής της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις από οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις, που κατέγραψε σημαντικό ποσοστό συμμετοχής.



Αξίζει να επισημάνουμε την καινοτομία της διοργάνωσης. Το Συνέδριο ήταν υβριδικό, υλοποιήθηκε, δηλαδή, διαδικτυακά και παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησής του από τους χώρους του Ζαππείου Μεγάρου, τηρώντας όλα τα μέτρα και τις αποστάσεις ασφαλείας, σε γκρουπ των 9 ατόμων ανά αίθουσα. Δίνοντας έτσι το αισιόδοξο μήνυμα πως αντίστοιχες σημαντικές διοργανώσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται στο μέλλον με εναλλακτικούς τρόπους, συμβαδίζοντας πάντα με το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής.



Για το 2ο Συνέδριο Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ, που υλοποιεί για την Ελλάδα τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, Σταύρος Μηλιώνης, σημείωσε: «Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ομιλητές και τους συνεργάτες τους, που συνέβαλαν στην επιτυχία του Συνεδρίου, αλλά και όλους αυτούς που συμμετείχαν, «αγκαλιάζοντας» αυτή την πρωτοβουλία, είτε δια ζώσης είτε online. Παράλληλα, δεσμευόμαστε για μία ακόμα πιο αποδοτική διοργάνωση την επόμενη χρονιά, με διαρκώς αυξανόμενα επιτεύγματα αναφορικά με τη Διαφορετικότητα και την υγιή ένταξη διαφορετικών ανθρώπων στο ελληνικό εργασιακό περιβάλλον».