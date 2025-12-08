Απόστολος Λύτρας – Σοφία Πολυζωγοπούλου: Αναβολή στη δικαστική διαμάχη και κοινή πρόθεση για εξωδικαστική συμφωνία

Αναβολή γα τον Μάρτιο του 2027 έλαβαν ο Απόστολος Λύτρας και η Σοφία Πολυζωγοπούλου, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν το πρωί της Δευτέρας (08-12-2025). Το άλλοτε ζευγάρι ζήτησε να μην εκδικαστεί η υπόθεση, καθώς όπως ανέφεραν οι σχέσεις τους έχουν εξομαλυνθεί και πλέον υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, να συμφωνήσουν εξωδικαστικά.

Ο Απόστολος Λύτρας είχε καταθέσει αγωγή ύψους 1.000.000 ευρώ, ζητώντας περιουσιακά του στοιχεία από την Σοφία Πολυζωγοπούλου. Ο ποινικολόγος υποστηρίζει ότι αποκτήθηκαν με δικά του χρήματα, αλλά στα χαρτιά φαίνεται να ανήκουν στην πρώην σύζυγό του.

Η Σοφία Πολυζωγοπούλου διεκδικεί 600.000 ευρώ από τον Απόστολο Λύτρα, καθώς τόσα θεωρεί ότι της ανήκουν από την περιουσία που είχαν αποκτήσει. Πρόκειται για ένα δικαστήριο που είναι ξεχωριστό από το ποινικό που εκκρεμεί για τον ξυλοδαρμό της δικηγόρου από τον τότε σύζυγό της.

Η Σοφία Πολυζωγοπούλου ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανακαλέσει το παραμικρό από τις καταθέσεις της για τον ξυλοδαρμό. Δηλώνει αποφασισμένη να επαναλάβει κατά γράμμα τους ισχυρισμούς της και δίνει ραντεβού με τον Απόστολο Λύτρα στα δικαστήρια.

Ο 52χρονος ποινικολόγος επαναλαμβάνει πως ήταν λάθος του, τα όσα έκανε εκείνο το βράδυ, όταν η Σοφία Πολυζωγοπούλου τραυματίστηκε από τα χέρια του, αλλά τονίζει με νόημα πως ο ίδιος δεν έχει περιγράψει ακόμα τα γεγονότα από τη δική του οπτική γωνία

Για το οικονομικό κομμάτι πάντως, οι δυο πλευρές δείχνουν διατεθειμένες να τα βρουν εξωδικαστικά και να κλείσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο στη διαμάχη τους, που απασχόλησε έντονα.

Για τον ξυλοδαρμό, η Σοφία Πολυζωγοπούλου εμφανίζεται διατεθειμένη να μην κάνει ούτε βήμα πίσω και ο Απόστολος Λύτρας έτοιμος να την αντιμετωπίσει στα δικαστήρια.