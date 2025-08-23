Ελλάδα

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του – Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

Συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον βουλευτή της ΝΔ που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη - Παρών στην κηδεία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Η ελληνική σημαία πάνω στο φέρετρο του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Άγγελος Λαμπίδης

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου (23.8.25) έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, η σορός του βουλευτή της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη από ανακοπή καρδιάς. Η κηδεία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι.

Στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου θα δώσουν το παρών, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί, βουλευτές της ΝΔ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, τοπικοί παράγοντες και άλλοι.

Συλλυπητήρια για την απώλεια του βουλευτή εξέφρασε το σύνολο του πολιτικού κόσμου, με επιστολές και ανακοινώσεις, αμέσως μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του.

Κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Τυλιγμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο με τη σορό του Απόστολου Βεσυρόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Το φέρετρο με τη σορό του Απόστολου Βεσυρόπουλου στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία
Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Πλήθος κόσμου βρίσκεται από νωρίς στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας για την κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

 

Η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου
Ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Η σύζυγός του και τα 2 παιδιά που αφήνει πίσω του, σε ανακοίνωσή τους ζήτησαν αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα σε κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα.

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια», αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα της οικογένειάς του.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Απόφοιτος δημοσίων σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με οικονομικές σπουδές στο βιογραφικό του, θήτευσε σε μια σειρά από θέσεις ευθύνης, μεταξύ αυτών, του υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία. Παλαιότερα, είχε υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση, ως νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Από το 2004 έως και το 2008 εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας- Πέλλας- Πιερίας, Από το 2010 ήταν αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εξελέγη, για πρώτη φορά, βουλευτής Ημαθίας με τη ΝΔ στις εκλογές του 2012. Επανεξελέγη και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2015. Στις εκλογές του 2019 και του 2023, ήρθε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης βουλευτής στην Ημαθία. Το 2019, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τοποθετήθηκε υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετακινήθηκε στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

