Αποσύρεται το ασύρματο ηχείο ΚΤΧ-1435 από την ελληνική αγορά

Από την ελληνική αγορά αποσύρεται το ασύρματο ηχείο ΚΤΧ-1435 που κατασκευάζεται από την MAIBAOBAO με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΕΤΤ για το ηχείο, η απόφαση αυτή βασίστηκε σε αποτελέσματα δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Ισπανική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού SETELECO στο συγκεκριμένο προϊόν.

«Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανικής Αρχής , διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ και συγκεκριμένα ως προς: α) την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων και β) την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

Αποφασίστηκε έτσι η απόσυρση του προϊόντος, με σχετική κοινοποίηση στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του συστήματος ICSMS (Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς). Επειδή εντός του προβλεπόμενου τριμήνου δεν υπεβλήθη ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, το μέτρο θεωρείται πλέον δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά.» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση .

Οι οικονομικοί φορείς λοιπόν που διαθέτουν στην ελληνική αγορά αυτό το ασύρματο ηχείο με εμπορική ονομασία ΚΤΧ-1435, οφείλουν να να το αποσύρουν άμεσα ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.