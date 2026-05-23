Μικρολίμανο: Αδίστακτος ποινικός και δραπέτης ο άνδρας που απείλησε αστυνομικούς και τον πυροβόλησαν

Είχε αποδράσει από το Μεταγωγών, το 2019, κρατώντας αστυνομικούς ως ομήρους - Κατηγορείται για πάνω από 70 ένοπλες ληστείες
Ο σκληρός ποινικός που βρέθηκε με όπλα και χειροβομβίδες
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Βαρύ και σκοτεινό το ποινικό παρελθόν του άνδρα που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς αστυνομικών στο Μικρολίμανο, όταν του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος αρνήθηκε. Ο ένοπλος τραυματίας φέρεται πως είχε απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές, καθώς κατηγορούνταν για δολοφονίες, ληστείες ακόμη και βιασμούς.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (23.05.2026), έξω από μαγαζί εστίασης στο Μικρολίμανο. Αστυνομικοί που έκαναν τυχαίο έλεγχο στην περιοχή, εντόπισαν τον άνδρα και αφού αναγνώρισαν πως είναι επικίνδυνο άτομο και γνωστός σκληρός ποινικός, του ζήτησαν να ακινητοποιηθεί για να προχωρήσουν σε σωματικό έλεγχο. Ο ίδιος αρνήθηκε και πρόταξε το όπλο του, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να πυροβολήσουν για να τον «εξουδετερώσουν».

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως πρόκειται για σκληρό και άκρως επικίνδυνο κακοποιό που κατηγορείται για τουλάχιστον 2 δολοφονίες αλλά και πάνω από 70 ληστείες.

Το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί
Γνωστός στους «κόλπους» του εγκλήματος, στις αρχές Ιουνίου 2019, είχε αποδράσει από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, κρατώντας ομήρους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε φυλακές της Αλβανίας όπου και πάλι δραπέτευσε και επέστρεψε στην Ελλάδα για να συνεχίσει την δράση του.

Περίπου 10 μέτρα από το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, βρέθηκε τσάντα με όπλα και 6 χειροβομβίδες με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο ΤΕΕΜ για την εξουδετέρωσή τους.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε τον ένοπλο και τον μετέφερε στο «Αττικόν» όπου και νοσηλεύεται.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δράστη

Όπως αναφέρθηκε, ο άνδρας είχε απασχολήσει δεκάδες φορές τις αρχές.

Πέρα από τις δολοφονίες, τις ληστείες και τις δραπετεύσεις, κατηγορείται για σωματικές βλάβες, ενδοοικογενειακή βία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή, διαρρήξεις αλλά και βιασμούς.

Η συμμορία του, είχε διαπράξει από το 2009 μέχρι το 2012 σειρά εγκλημάτων, μεταξύ αυτών,  πάνω από 70 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα και σπίτια, βιασμούς γυναικών και 7 ένοπλες συμπλοκές με τους αστυνομικούς, καθώς και μια δολοφονία ενός 30χρονου άνδρα από την Καισαριανή το 2010.

