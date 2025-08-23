Αργίες 2025: Πότε έρχεται το επόμενο τετραήμερο για ολιγοήμερη απόδραση

Μπορεί το τελευταίο κύμα των αδειούχων να βρίσκεται στα νησιά ή στην εξοχή, ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που αναζητούν στο ημερολόγιο με τις επόμενες αργίες του 2025 και πότε πέφτει το επόμενο τετραήμερο για να προγραμματίσουν μια μίνι απόδραση και να ξεκουραστούν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Έτσι, μετά την αργία του Δεκαπενταύγουστου και της Κοίμησης της Θεοτόκου, τα βλέμματα στρέφονται στο επόμενο τετραήμερο που είναι τα Χριστούγεννα.

Φέτος, τα Χριστούγεννα πέφτουν Πέμπτη και επειδή ακολουθεί και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (Σύναξη της Θεοτόκου), που είναι αργία, οι ημέρες ανάπαυλας επεκτείνονται μέχρι την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν έχετε λάβει όλες τις ημέρες από την ετήσια άδεια σας, μπορείτε να φτιάξετε ένα τετραήμερο λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα μέσα στον φθινόπωρο, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Φέτος, η 28η Οκτωβρίου πέφτει Τρίτη, συνεπώς, σε περίπτωση που έχετε υπόλοιπο αδειών, μπορείτε να «κολλήσετε» μια ημέρα άδειας την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, απολαμβάνοντας ένα ακόμη τετραήμερο ανάπαυλας.

Οι επόμενες αργίες του 2025