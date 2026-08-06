Ελλάδα

Αργολίδα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου

Οι δύο άνδρες, που έχουν ομολογήσει την πράξη, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους
Οι κατηγορούμενοι στην Αργολίδα για τη δολοφονία του ψυχολόγου
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες ινδικής καταγωγής που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα στο Ναύπλιο, όπου μετά τις απολογίες τους αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση.

Η υπόθεση της δολοφονίας στην Αργολίδα είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ομολογήσει την πράξη τους, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί σοβαρές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ληστεία.

Το θύμα είχε εντοπιστεί νεκρό σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, ενώ οι αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών στην Αττική. Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά το έγκλημα εγκατέλειψαν τη σορό του 58χρονου σε δύσβατη περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει να παραμείνουν προσωρινά στη φυλακή μέχρι να συνεχιστεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, δηλώσεις για την υπόθεση έκανε ο ένας από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισης, Παναγιώτης Μπέσκας, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
87
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο στις Σέρρες: «Ξαφνικά μου ήρθε το αυτοκίνητο, προσπάθησα να φύγω αριστερά» λέει ο οδηγός του φορτηγού
Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη μοιραία μετωπική σύγκρουση στην Παλαιοκώμη - Νεκροί μητέρα και γιος - «Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα», περιγράφει ο οδηγός
Τροχαίο Σέρρες
11
Αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου που προκάλεσε τη φωτιά στη Βοιωτία
Το αιολικό πάρκο είχε πάρει άδεια λειτουργίας του Δεκέμβριο του 2025, πήρε ρεύμα για να λειτουργήσει το Μάιο του 2026 και άρχισε να δίνει αντίστροφα ρεύμα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ τον Ιούνιο
Για 3η ημέρα συνεχίζεται η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε και στον Νομό Αττικής, αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές σε οικισμούς και δασική έκταση, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026
8
Newsit logo
Newsit logo