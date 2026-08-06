Αργολίδα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο άνδρες ινδικής καταγωγής που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 58χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα στο Ναύπλιο, όπου μετά τις απολογίες τους αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση.

Η υπόθεση της δολοφονίας στην Αργολίδα είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ομολογήσει την πράξη τους, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί σοβαρές κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ληστεία.

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Το θύμα είχε εντοπιστεί νεκρό σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, ενώ οι αστυνομικές έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών στην Αττική. Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά το έγκλημα εγκατέλειψαν τη σορό του 58χρονου σε δύσβατη περιοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει να παραμείνουν προσωρινά στη φυλακή μέχρι να συνεχιστεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, δηλώσεις για την υπόθεση έκανε ο ένας από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισης, Παναγιώτης Μπέσκας, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.