Άργος Ορεστικό: Ο θείος του 23χρονου μπήκε μπροστά για να σώσει τον ανιψιό του από τις μαχαιριές του 40χρονου

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας 24χρονος αλλοδαπός εναντίον ενός 23χρονου ομοεθνή του το απόγευμα της Δευτέρας (22.09.2025).

Ο 24χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι στον 23χρονο συμπατριώτη του στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς μετά από λογομαχία τους στη λαϊκή αγορά της περιοχής, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην κοιλιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη στιγμή της επίθεσης, ο 40χρονος θείος του θύματος δεν δίστασε να παρέμβει και με αυτοθυσία προσπάθησε να αρπάξει το μαχαίρι από τα χέρια του δράστη για να προστατέψει τον ανιψιό του, αλλά τραυματίστηκε στο χέρι.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 24χρονος δράστης τράπηκε σε φυγή, όμως εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή και συνελήφθη.

Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού. Ο 23χρονος, φέροντας πιο σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου και νοσηλεύεται και αναμένεται να χειρουργηθεί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 40χρονος θείος του έλαβε τις πρώτες βοήθειες για το τραύμα στο χέρι του. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση.