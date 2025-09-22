Ελλάδα

Καστοριά: Αιματηρό επεισόδιο στο Άργος Ορεστικό – 24χρονος αλλοδαπός μαχαίρωσε 23χρονο ομοεθνή του στη λαϊκή

Το θύμα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς σοβαρά τραυματισμένο με μαχαιριά στην κοιλιά
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή του Άργους Ορεστικού στη λαϊκή αγορά της Δευτέρας (22.09.2025). Κρατείται ένας 24χρονος αλλοδαπός, για επίθεση με μαχαίρι σε 23χρονο συμπατριώτη του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, οι δύο άνδρες φέρονται να λογομάχησαν έντονα στη λαϊκή αγορά του Άργος Ορεστικού στην Καστοριά, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και ο ένας αλλοδαπός να τραυματίζει σοβαρά τον άλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 23χρονος σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, από όπου γρήγορα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Το θύμα φέρει τραύματα στην κοιλιά αλλά, φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του αιματηρού περιστατικού.

Ελλάδα
