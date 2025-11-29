Ελλάδα

Αργυρούπολη: Γνωστός επιχειρηματίας έτρεχε με 216 χιλιόμετρα την ώρα στη Βουλιαγμένης

Ο επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητό του με ιλιγγιώδη ταχύτητα
Τροχαία κόβει κλήση
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Στη σύλληψη 56χρονου γνωστού επιχειρηματία – ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής, στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος επιχειρηματίας πιάστηκε να οδηγεί το πολυτελές αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκρότησης Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας» και να κινείται με ταχύτητα 216 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ την ώρα.

Ο οδηγός προσήχθη στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
65
64
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα - Βίντεο η στιγμή της ρίψης
Τα πλάνα καταγράφηκαν τον περασμένο Αύγουστο, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στην καφετέρια - Ήδη έγκλειστος στην φυλακή για άλλα αδικήματα είναι ο 24χρονος συνεργός του συλληφθέντα
Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη ο δράστης που πέταξε χειροβομβίδα σε καφετέρια – Βίντεο η στιγμή της ρίψης
Έρχονται κι άλλες βροχές με ισχυρούς νοτιάδες - «Δεν βλέπω χιονιά τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη» λέει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Μετά από ένα διάλειμμα 3-4 ημερών, από την Πέμπτη (04.12.2025) καταφτάνουν ξανά αρκετές βροχές, αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του το Σάββατο
Κακοκαιρία
Κανονικά η 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό - Τα ολοήμερα δρομολόγια των λεωφορείων
Για την 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές
Μετρό
Newsit logo
Newsit logo