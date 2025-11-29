Αργυρούπολη: Γνωστός επιχειρηματίας έτρεχε με 216 χιλιόμετρα την ώρα στη Βουλιαγμένης

Στη σύλληψη 56χρονου γνωστού επιχειρηματία – ιδιοκτήτη αλυσίδας φούρνων προχώρησε η αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής, στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 56χρονος επιχειρηματίας πιάστηκε να οδηγεί το πολυτελές αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκρότησης Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας» και να κινείται με ταχύτητα 216 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ την ώρα.

Ο οδηγός προσήχθη στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.