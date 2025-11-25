Ελλάδα

Άρης Μουγκοπέτρος: Ακόμη δεν βλέπω όπως έβλεπα, είμαστε στο 30% με 40% στο δεξί μου μάτι

"Για το χέρι μου έχουμε ακόμη να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις" αποκάλυψε ο Άρης Μουγκοπέτρος
Ο Άρης Μουγκοπέτρος
Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος που τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα

Τόσο για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του όσο και για τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από το ατύχημα του μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Άρης Μουγκοπέτρος στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και τη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη στο MEGA.

“Ο τίτλος του βιβλίου μου είναι “13 33″ γιατί είναι σημαντικοί αριθμοί για μένα. Το 13 άρχισαν τα όνειρα μου και το 33 ήρθε το τέλος αυτών των ονείρων. Θέλω να πιστεύω ότι από δω και πέρα έρχονται άλλα πράγματα, θα το παλέψω και ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια του Θεού θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα είμαστε καλύτερα” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο δημοφιλής μουσικός.

“Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τον άνθρωπο που μου προκάλεσε το ατύχημα και για τους οικείους του. Θα μιλήσει η Δικαιοσύνη όταν πρέπει να μιλήσει και ο Θεός. Εγώ κουράστηκα να μιλάω γι’ αυτό”.

“Ακόμη δεν βλέπω όπως έβλεπα, είμαστε στο 30% με 40% στο δεξί μου μάτι. Για το χέρι μου έχουμε ακόμη να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις” αποκάλυψε, εν συνεχεία, ο Άρης Μουγκοπέτρος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

