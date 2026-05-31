Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης

Στην κατοχή των ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 μικροδέματα (φιξάκια) με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το Σάββατο (31.05.2026) στην Χαλκιδική, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες (30.05.2026) στη Χαλκιδική, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, μετά από ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκαν οι δυο άνδρες και στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 μικροδέματα (φιξάκια) με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 6,4 γραμμαρίων.

Επιπλέον από το σπίτι τους κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 47,8 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του ενός αλλοδαπού άνδρα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

