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Άρης Μουγκοπέτρος: Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αύριο η δίκη του – «Λάθος μου, ήπια δυο ποτάκια παραπάνω»

Άμεσα του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 250 ημέρες
Άρης Μουγκοπέτρος: Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αύριο η δίκη του – «Λάθος μου, ήπια δυο ποτάκια παραπάνω»
Βασίλης Σακουλέβας , Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ασκήθηκε στον Άρη Μουγκοπέτρο και παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο ενώπιον Αυτοφώρου. Βγαίνοντας παραδέχθηκε το λάθος του και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι γράφτηκε το όνομά του σχετικά με τη σύλληψή του και σημείωσε ότι θα πρέπει «να βγάλουν και για το μοντέλο που είναι με τα ναρκωτικά».

«Ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω» είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη μετά από έλεγχο της τροχαίας για αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Κυριακής (30.08.2026) και νωρίτερα πέρασε το κατώφλι της Ευελπίδων.

Ο έλεγχος της τροχαίας στον Άρη Μουγκοπέτρο έγινε στις 9.15 το πρωί στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Αθανασίου Διάκου στο κέντρο της Αθήνας και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Άρης Μουγκοπέτρος, βγήκε με μεγάλη ταχύτητα από τον πεζόδρομο και οι άνδρες της Τροχαίας τον κυνήγησαν κάνοντας του σήμα προκειμένου να σταματήσει.

Ο ίδιος αμέσως πειθάρχησε, έκοψε ταχύτητα και σταμάτησε. Τον είδαν όμως ότι ήταν σε άσχημη κατάσταση, του έκαναν έλεγχο αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι οδηγούσε μεθυσμένος.

Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,71 mg/l και η δεύτερη μέτρηση 0,63 mg/L. Tο όριο είναι 0.25 και το όριο του αυτοφώρου 0.60 με συνέπεια ο γνωστός καλλιτέχνης να συλληφθεί.

Άμεσα του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 250 ημέρες.

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