Αρκαδία: Ποιος είναι ο 57χρονος που σκοτώθηκε σε κυνήγι αγριογούρουνου – «Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν»

Σε τραγωδία κατέληξε η εξόρμηση για τέσσερις κυνηγούς για αγριογούρουνα στην Αρκαδία το Σάββατο (20.09.2025). Ένας άνδρας 57 ετών βρήκε τραγικό θάνατο από το όπλο του φίλου του που τον πυροβόλησε νομίζοντας πως είναι το θήραμα.

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί του Σαββάτου για να βρουν αγριογούρουνα στα βουνά της Αρκαδίας. Κανείς δεν φανταζόταν την τραγωδία που θα γραφόταν λίγες ώρες αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας εξ αυτών, άκουσε κίνηση μέσα στη βλάστηση και πυροβόλησε, αλλά το όπλο που σήκωσε για να ρίξει στο θήραμα, έριξε νεκρό τον 57χρονο φίλο του.

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ένας άνθρωπος που έφυγε το πρωί από το σπίτι του για μία ημέρα στο βουνό, η οποία, όμως, έμελλε να είναι η τελευταία της ζωής του.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες, αλλά για τον άτυχο κυνηγό ήταν ήδη αργά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι»

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος», λέει ένας από τους κυνηγούς στο Star, κυνηγός αυτόπτης μάρτυρας της τραγωδίας.

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν», συμπληρώνει, περιγράφοντας όλα όσα έγιναν.

Το πάθος τους για το κυνήγι κατέληξε σε θρήνο, ενώ ο άνδρας που έριξε τον μοιραίο πυροβολισμό κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

Τραγική ειρωνεία είναι ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί πριν από περίπου επτά χρόνια. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο το Σάββατο, όσο και ο φίλος του που πάτησε τη σκανδάλη, είχαν πάει και τότε για κυνήγι, το οποίο μετατράπηκε σε τραγωδία αφού είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος που πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον νονό του.