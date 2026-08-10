Ελλάδα

Άρτα: 16χρονος έπεσε σε γκρεμό μετά από τροχαίο – Πυροσβέστες τον ανέβασαν με σχοινιά

Επέβαινε σε μοτοσικλέτα που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Στιγμές αγωνίας στην Άρτα. Ένας 16χρονος απεγκλωβίστηκε από γκρεμό στην περιοχή Γιαννιώτη το απόγευμα της Δευτέρας (10.08.2026) μετά από τροχαίο.

Για το τροχαίο και την πτώση του 16χρονου σε γκρεμό στην Άρτα, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αστροχωρίου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αναβάτη μοτοσυκλέτας που ξέφυγε από την πορεία της, λόγω εμπλοκής σε τροχαίο με αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο Κομποτίου – Σκουληκαριάς και έπεσε σε γκρεμό.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον νεαρό σε δυσπρόσιτο σημείο και με χρήση φορείου και σχοινιών τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη με τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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