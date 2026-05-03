Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Άρτα: Σύλληψη για τηλεφωνική απάτη – Πήρανε 14.500 ευρώ από ηλικιωμένη

Αναζητείται γυναίκα συνεργός
Αστυνομικές δυνάμεις ΔΙΑΣ
Αστυνομικές δυνάμεις ΔΙΑΣ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Άρτα. Οι δύο απατεώνες εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη εξαπάτησαν την μεγάλη γυναίκα να τους παραδώσει τα χρήματα, με τον ισχυρισμό ότι η εγγονή της είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση.

Ο άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί την ηλικιωμένη στην Άρτα προσποιούμενος τον γιατρό, ισχυριζόμενος ότι η εγγονή της έχει τραυματιστεί σοβαρά και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στην ίδια γραμμή, μια γυναίκα συνεργός του παρίστανε την εγγονή, κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια.

Η ηλικιωμένη πείστηκε να παραδώσει σε άγνωστο άνδρα το ποσό των 14.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον ημεδαπό που παρέλαβε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον, την επόμενη ημέρα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 850 ευρώ, ποσό που είχε κρατήσει ως αμοιβή και αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, παραδόθηκαν σε συνεργό του στην περιοχή του Αντιρρίου.

Το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της πράξης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής ομάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
90
63
52
40
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επίθεση σε μπαρ στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 18χρονος  – Είπε ότι απομακρύνθηκε από το σημείο, γιατί φοβήθηκε
Ο 18χρονος είναι και ο αδερφός του 23χρονου που έχει συλληφθεί για την επίθεση στο μπαρ στο Ηράκλειο, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις
Κρήτη
Βίντεο ντοκουμέντο με την κακοποίηση της ηλικιωμένης από την 67χρονη που την φρόντιζε στη Χίο - «Μη με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα»
«Γροθιά» στο στομάχι είναι το βίντεο που εξασφάλισε η οικογένεια της 84χρονης, στο οποίο φαίνεται πόσο άσχημα μιλούσε και φερόταν η γυναίκα που είχε αναλάβει αν την προσέχει
Χίος
20
Newsit logo
Newsit logo