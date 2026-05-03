Άρτα: Σύλληψη για τηλεφωνική απάτη – Πήρανε 14.500 ευρώ από ηλικιωμένη

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Άρτα. Οι δύο απατεώνες εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη εξαπάτησαν την μεγάλη γυναίκα να τους παραδώσει τα χρήματα, με τον ισχυρισμό ότι η εγγονή της είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση.

Ο άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί την ηλικιωμένη στην Άρτα προσποιούμενος τον γιατρό, ισχυριζόμενος ότι η εγγονή της έχει τραυματιστεί σοβαρά και χρειάζεται άμεσα χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στην ίδια γραμμή, μια γυναίκα συνεργός του παρίστανε την εγγονή, κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια.

Η ηλικιωμένη πείστηκε να παραδώσει σε άγνωστο άνδρα το ποσό των 14.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον ημεδαπό που παρέλαβε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον, την επόμενη ημέρα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 850 ευρώ, ποσό που είχε κρατήσει ως αμοιβή και αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, παραδόθηκαν σε συνεργό του στην περιοχή του Αντιρρίου.

Το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της πράξης, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής ομάδας.