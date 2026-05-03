Ελλάδα

Μεσολόγγι: Ο Παύλος Ντε Γκρες προσκύνησε την εικόνα «Άξιον Εστί»

Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία και την ιστορική μνήμη
Ο Παύλος Ντε Γκρες μπροστά στην εικόνα «Άξιον Εστί» στο Μεσολόγγι
Ο Παύλος Ντε Γκρες μπροστά στην εικόνα «Άξιον Εστί» στο Μεσολόγγι / πηγή φωτογραφίας messolonghinews.gr

Tο Μεσολόγγι επισκέφθηκε ο Παύλος Ντε Γκρες την Κυριακή (03.05.2026), όπου προσκύνησε την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί», η οποία φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στην πόλη, συγκεντρώνοντας πλήθος πιστών από όλη τη χώρα.

Τον Παύλο Ντε Γκρες υποδέχθηκαν στο Μεσολόγγι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, καθώς και ο Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους, Γέροντας Αβραάμ Λαυριώτης, παρουσία κληρικών, τοπικών αρχών και πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στον ιερό χώρο.

Σύμφωνα με το messolonghinews.gr και το agriniopress.gr, η παρουσία του στην «ιερά πόλη» εντάσσεται στο πλαίσιο της ιδιαίτερης πνευματικής βαρύτητας που έχει λάβει η έλευση της ιστορικής εικόνας «Άξιον Εστί», ενός από τα σημαντικότερα κειμήλια της Ορθοδοξίας, η οποία μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος με τη συνοδεία της Ιεράς Κοινότητας.

Ο Παύλος Ντε Γκρες μπροστά στην εικόνα «Άξιον Εστί» στο Μεσολόγγι
πηγή φωτογραφίας messolonghinews.gr

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Παύλος Ντε Γκρες προσκύνησε με σεβασμό την εικόνα, ενώ είχε σύντομη συνομιλία με τον Μητροπολίτη και τον Πρωτεπιστάτη, σε μία στιγμή που χαρακτηρίστηκε από έντονη πνευματικότητα και συμβολισμό.

Ο Παύλος Ντε Γκρες μπροστά στην εικόνα «Άξιον Εστί» στο Μεσολόγγι
πηγή φωτογραφίας messolonghinews.gr

Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, στο πλαίσιο και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για την Ορθοδοξία και την ιστορική μνήμη, με την παρουσία της εικόνας «Άξιον Εστί» να ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ημερών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
99
90
65
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξεσπά η κόρη του 98χρονου που κακοποιήθηκε από οικιακή βοηθό στην Χίο - «Τον σκότωσε και είναι ελεύθερη»
«Ποιος είναι ο νόμος για τα αδύναμα άτομα; Εμάς ποιος θα μας προστατέψει; Αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη και έφυγε, είναι εκτός Χίου» λέει η κόρη του 98χρονου
Ο 98χρονος
Περίπου 10 κρατούμενοι με μαχαίρια συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών
Κατά τη διάρκεια προαυλισμού, τέσσερις κρατούμενοι από το κελί «9» βγήκαν και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με μαχαίρια, στους έγκλειστους κελιού «6»
Σέρρες 9
Νέες αποκαλύψεις για την Μυρτώ στην Κεφαλονιά: «Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών δεν συνάδουν με την συμπεριφορά της»
Ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης λέει ότι με την υπόθεση της Μυρτούς «άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για νέο κύκλο ερευνών σχετικά με κυκλώματα ναρκωτικών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο νησί»
Η 19χρονη Μυρτώ 13
Newsit logo
Newsit logo