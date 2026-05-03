Εύβοια: Τζιπ ξέφυγε από την πορεία του και προσγειώθηκε σε έργο απορροής υδάτων

Άγιο είχε οδηγός στην Εύβοια, όταν το τζιπ που οδηγούσε του ξέφυγε της πορείας του και προσγειώθηκε πάνω σε έργο απορροής υδάτων.

Το τροχαίο ατύχημα με το τζιπ σημειώθηκε την Κυριακή (03.05.2026) στον παραλιακό δρόμο Ρίφι προς Κάραβο, στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια.

Ο οδηγός του τζιπ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε έργο απορροής υδάτων που βρίσκεται στο σημείο, σύμφωνα με το eviaonline.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ ο οδηγός του τζιπ στάθηκε τυχερός και δεν τραυματίστηκε.