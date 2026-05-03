Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, λίγα σύννεφα στην υπόλοιπη χώρα – Η θερμοκρασία σε άνοδο

«Διπρόσωπος» θα είναι ο καιρός αύριο Δευτέρα 4 Μαΐου με βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Ελλάδα και καλοκαιρία στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Στη Θράκη αρχικά αίθριος όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το μεσημέρι στις Κυκλάδες και μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.