Γιάννης Κολοτούρας: Θλίψη για τον θάνατο του γενικού διευθυντή της Zeus+Dione σε ηλικία 48 ετών

Ο άνθρωπος που άφησε τη δική του σφραγίδα στην Zeus+Dione, ο γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης της εταιρείας, Γιάννης Κολοτούρας, άφησε την τελευταία πνοή του σε ηλικία 48 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Γιάννης Κολοτούρας ήταν η «ψυχή» στην Zeus+Dione, στον κορυφαίο ελληνικό οίκο μόδας που ίδρυσαν η αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. 

Ο θάνατος του Γιάννη Κολοτούρα έχει προκαλέσει θλίψη για τον τόσο πρόωρο χαμό του, με φίλους και συνεργάτες να κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Ανάμεσά τους, η παρουσιάστρια του MEGA, Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία έγραψε για έναν «υπέροχο άνθρωπο». «Ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, με σπάνια καρδιά και καλοσύνη, ανωτερότητα, μα κυρίως με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά»

Σε ανάρτηση που έκανε η αδερφή του Γιάννη Κολοτούρα, το απόγευμα της Κυριακής (3/5/26) ζητάει από τους φίλους του, αντί στεφάνων να προχωρήσουν σε συγκεκριμένη δωρεά. 

 
 
 
 
 
Αν και ο Γιάννης Κολοτούρας δεν αγαπούσε την προβολή, ο ίδιος έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της Zeus+Δione και απέκτησε πολλούς φίλους, οι οποίοι τώρα, θρηνούν τον χαμό του. 

