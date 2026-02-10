Ελλάδα

Άρτα: Την Τετάρτη η κηδεία της 34χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

Η οικογένεια της 34χρονης αναφέρει ότι δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για κάποιο πρόβλημα υγείας
Η 35χρονη μητέρα που έφυγε από τη ζωή, 2 εβδομάδες αφού έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της

Βαρύ είναι το πένθος που επικρατεί στην Άρτα, όπου την Τετάρτη 11.01.2026 συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 35χρονη μητέρα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγες ημέρες αφού είχε γεννήσει το δεύτερο παιδί της.

Η 35χρονη Ευανθία Αγγελοπούλου-Μητσοκάλη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή το περασμένο Σάββατο (07.02.2026), αφήνει πίσω της δύο μικρά παιδιά, ένα 3 ετών και ένα μόλις 2 εβδομάδων. Η άτυχη μητέρα κατέρρευσε μέσα στο σπίτι της στην Άρτα, ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη (11.2.2025) στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άρτα. Στο πλευρό της στο τελευταίο αντίο βρίσκονται ο σύζυγός της Χρυσόστομος, τα παιδιά της, οι γονείς, τα αδέλφια της, καθώς και άλλοι συγγενείς και φίλοι.

Όπως αναφέρεται, η 35χρονη ένιωσε ξαφνική έντονη αδιαθεσία την ώρα που θήλαζε. Παρά τη γρήγορη αντίδραση του συζύγου της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και τελικά κατέληξε.

«Έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της με καισαρική τομή»

Όπως ανέφερε στενό συγγενικό της πρόσωπο μιλώντας στο Star, δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. «Η γυναίκα ζούσε με την οικογένειά της στην Άρτα, ήταν 34 ετών και πλησίαζε τα 35. Δεν είχα ακούσει ποτέ στην οικογένεια να υπάρχει κάποιο ιατρικό ιστορικό ή ζήτημα υγείας. Έκανε καισαρική στο δεύτερο παιδί της και είχαν περάσει 15 ημέρες από τον τοκετό. Το προηγούμενο Σάββατο είχαμε μιλήσει και μου είπε ότι όλα πάνε καλά και ότι θήλαζε το μωρό της», δήλωσε η ξαδέλφη της.

Η οικογένειά της αναφέρει ότι δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ η ανάρρωση μετά την καισαρική, που έγινε σε ιδιωτική κλινική στα Ιωάννινα, έδειχνε να εξελίσσεται φυσιολογικά, αναφέρει το tempo24.news.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ώρες.

