Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που ξεψύχησε – Πρόλαβε να ενημερώσει τον σύζυγό της πριν καταρρεύσει

Δύο παιδιά ηλικίας 3 χρόνων και 2 εβδομάδων, αφήνει πίσω της η 35χρονη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά, το περασμένο Σάββατο (07.02.2026). Η άτυχη μητέρα, άφησε την τελευταία της πνοή, μέσα στο σπίτι της στην Άρτα, την ώρα που θήλαζε το βρέφος της.

Η τραγωδία χτύπησε την Άρτα το πρωί του Σαββάτου, τη στιγμή που η μητέρα βρίσκονταν στο σαλόνι του σπιτιού της και τάιζε το μωράκι της, το οποίο είχε φέρει στη ζωή πριν από 15 ημέρες. Τότε ξεκίνησε να νιώθει αδιαθεσία και κάλεσε αμέσως τον σύζυγό της και πνευμονολόγο στο επάγγελμα, λέγοντας πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Μέχρι να προλάβει να γυρίσει στο σπίτι τους, η 35χρονη είχε ήδη ξεψυχήσει.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 09:20 το πρωί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σπίτι, παρέλαβε την μητέρα και την μετέφερε στο γενικό νοσοκομείο Άρτας. Παρά την προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν στη ζωή, η 35χρονη δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με το MEGA.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, οι γιατροί εκτιμούν πως υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Η 35χρονη μόλις πέρυσι είχε διοριστεί σε σχολείο της Ζακύνθου μιας και ήταν δασκάλα ειδικής αγωγής. Πληροφορίες από το περιβάλλον της αναφέρουν πως δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και δεν είναι ξεκάθαρο αν η γέννα του δεύτερου παιδιού της, σε ιδιωτική κλινική της Άρτας, έπαιξε ρόλο στον αναπάντεχο θάνατό της.