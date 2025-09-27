Ελλάδα

Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά – Δείτε φωτογραφίες

Η μητέρα βρήκε το παιδί να κλαίει στο πάτωμα μουδιασμένη - Μεταφέρθηκε στο Παίδων και λίγο μετά επέστρεψε σπίτι της - Μήνυση από τους γονείς της
Κολώνα ηλεκτρισμού

Αντιμέτωποι με έναν από τους χειρότερους φόβους που μπορεί να βιώσει ένας γονιός, ήρθαν οι γονείς ενός κοριτσιού 9 χρόνων που έπαθε ηλεκτροπληξία αγγίζοντας κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα. Το περιστατικό έγινε στις αρχές του Σεπτεμβρίου αλλά οι γονείς της κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες μήνυση.

Το τρομακτικό περιστατικό έγινε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου σε παιδική χαρά που έπαιζε η 9χρονη στην Αρτέμιδα. Το κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία όταν από λάθος ακούμπησε τα καλώδια, τη στιγμή που πέρναγε από δίπλα τους. Η μητέρα της κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά όταν κατάλαβε πως έπεσε το ρεύμα και δεν μπορούσε να βρει την κόρη της.

Αφού την έψαξε, εν τέλει την βρήκε μουδιασμένη στο πάτωμα να κλαίει.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Λίγο μετά επέστρεψε στο σπίτι της.

Κολώνα ηλεκτρισμού

Παιδική χαρά
Η παιδική χαρά στην οποία τραυματίστηκε η 9χρονη

Οι γονείς της πριν από λίγες ημέρες έκαναν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία.

Η απάντηση που έλαβαν από τον Δήμο ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές». Παρά τις εξηγήσεις, παραμένει το ερώτημα πώς μια παιδική χαρά μπορούσε να μείνει για μέρες με εκτεθειμένα καλώδια σε χώρους όπου παίζουν παιδιά.

Πληροφορίες από rpn.gr

Ελλάδα
