Αρτέμιδα: Αστυνομικός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζό και τον σκότωσε

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Αρτέμιδα σήμερα (13.08.2025). Ένας άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε τις πρωινές ώρες. Στο τροχαίο ενεπλάκη και αστυνομικός.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε σε περιοχή της Αρτέμιδας, όταν ο αστυνομικός οδηγώντας το αυτοκίνητό του, παρέσυρε θανάσιμα τον πεζό. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε παρκαρισμένο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία, ενώ το θύμα διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του έγινε και αιματολογικός έλεγχος ώστε να αποδειχθεί αν βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Διατάχθηκε και η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.