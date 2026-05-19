Μετρό Θεσσαλονίκης: Επόμενη στάση, Kalamaria

Δείτε τις πρώτες βόλτες του Μετρό προς Καλαμαριά
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΓΡΑΜΜΗ 2) ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ (EUROKINISSI/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)
Την πρώτη δοκιμαστική βόλτα του Μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, μοιράστηκε ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας. 

Το βίντεο είναι απολαυστικό καθώς ο προορισμός σε αυτή την πολυπόθητη νέα στάση του Μετρό της Θεσσαλονίκης ακούγεται με αγγλική προφορά κάτι που κάνει όλους να σκάσουν στα γέλια. 

Ο υπεύθυνος δεσμεύεται ότι θα το αλλάξει, ενώ το ίδιο περίεργα ακούγεται και η επόμενη στάση από την Καλαμαριά προς την Αρετσού. 

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τον Ιούλιο του 2026. Τα κατασκευαστικά έργα βρίσκονται σε τελικό στάδιο και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια έχουν ήδη ξεκινήσει στη γραμμή.

Η νέα υπόγεια γραμμή εκτείνεται σε μήκος 4,78 χλμ. και περιλαμβάνει πέντε σταθμούς:

Νομαρχία

Καλαμαριά

Αρετσού

Νέα Κρήνη

Μίκρα

@christos.dimas Loading: Kala…Maria Πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές για το #μετρό #Θεσσαλονίκης και την επέκταση προς την #Καλαμαριά ♬ πρωτότυπος ήχος – Christos Dimas

 

Με την ολοκλήρωση του έργου, η απόσταση από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά, εξυπηρετώντας καθημερινά περίπου 63.000 επιβάτες.

