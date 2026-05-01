Ο Βασίλειος Ψυχογυιός νέος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Ο επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Βασίλειος Ψυχογυιός, εξελέγη μετά από μυστική ψηφοφορία νέος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Η συγκρότηση σε σώμα του ΠΙΣ έγινε μετά από τις πρόσφατες εκλογές στο ανώτατο όργανο των γιατρών.

Σε μία κρίσιμη ψηφοφορία που διεξήχθη στις 30 Απριλίου, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) προχώρησε στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, επισφραγίζοντας το αποτέλεσμα των πρόσφατων αρχαιρεσιών.

Νέος πρόεδρος του Συλλόγου εξελέγη ο Βασίλειος Ψυχογυιός, ο οποίος καλείται να αναλάβει τα ηνία σε μία περίοδο έντονης αμφισβήτησης και διοικητικών αναταράξεων.

Η διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του ΠΙΣ, σημαδεύτηκε από την απουσία τεσσάρων μελών του ΔΣ, μεταξύ των οποίων και στελέχη της παράταξης ΠΑΝ.ΔΗ.ΚΙ. – ΝΕΑ ΑΡΧΗ.

Παρά τις ελλείψεις, ο πλειοψηφήσας σύμβουλος, Ανδρέας Παπανδρούδης (ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Α’ Αντιπροέδρου), διαπίστωσε την απαιτούμενη απαρτία, θέτοντας σε κίνηση τη μυστική ψηφοφορία που ανέδειξε το νέο προεδρείο.

Στη νέα σύνθεση, τη θέση του Γενικού Γραμματέα καταλαμβάνει ο Ιωάννης Γεωργιάδης, ενώ Ταμίας εξελέγη η Παρασκευή Ορφανουδάκη.

ΠΙΣ: ΔΣ υπό «αίρεση»;

Παρά τις προειδοποιήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και τη σχετική υπουργική απόφαση, οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν με αισθητά περιορισμένο σώμα εκλεκτόρων, καθώς συνολικά 30 ιατρικοί σύλλογοι έμειναν εκτός της διαδικασίας και όχι 16, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων, όπως είχε αποφασίσει αρχικά το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Ωστόσο, η απόφαση του προσωρινού ΔΣ να αποκλείσει επιπλέον 12 συλλόγους –μεταξύ των οποίων και τον πολυπληθή Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας (ΙΣΑ)– προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Υπουργός Υγείας είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα επικυρώσει το αποτέλεσμα αν δεν τηρηθεί ο νόμος, τονίζοντας:

«Δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκλογές χωρίς τη συμμετοχή των περισσότερων γιατρών της χώρας που ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας (ΙΣΑ). Εάν αποκλειστούν οι 12 Ιατρικοί Σύλλογοι που δεν προβλέπονται από τη σχετική δικαστική απόφαση, τότε δεν θα επικυρώσω τα αποτελέσματα».

Μένει να φανεί πλέον, πώς θα αντιδράσει το Υπουργείο Υγείας, με δεδομένο ότι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. δεν συμμετείχε τελικά, ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), Αθανάσιος Εξαδάκτυλος – (ΔΗ,Κ.Κ.-ΕΝΟ.ΣΥ) με τον οποίο ήταν σε τροχιά σύγκρουσης τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όσο και η παράταξη ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι, η οποία και είχε προσφύγει αρχικά στο ΣτΕ, καταγγέλλοντας έκνομες διαδικασίες στον ΠΙΣ.

Τα αποτελέσματα της κάλπης

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά μόλις 143 εκλέκτορες. Μετά την καταμέτρηση, βρέθηκαν 4 λευκά ψηφοδέλτια, ενώ οι έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατανεμήθηκαν ως εξής:

ΔΗ.Κ.Ι. – ΕΝΟ.ΣΥ: 65 ψήφοι (7 έδρες)

ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι. – ΝΕΑ ΑΡΧΗ: 26 ψήφοι (3 έδρες)

ΜΕΤΩΠΟ Π.Ι.Σ.: 19 ψήφοι (2 έδρες)

Ν.Α.Ι. ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΩΝ: 15 ψήφοι (2 έδρες)

ΠΑΣΚ ΓΙΑΤΡΩΝ Π.Ι.Σ.: 14 ψήφοι (1 έδρα)

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με βάση τη σταυροδοσία, τα πρόσωπα που έλαβαν θέσεις στο νέο ΔΣ είναι:

ΔΗΚΙ-ΕΝΟΣΥ: Ανδρέας Παπανδρούδης, Βασίλειος Ψυχογυιός, Ιωάννης Γεωργιάδης, Πρόδρομος Ισαακίδης, Παρασκευή Ορφανουδάκη, Δημήτριος Καλούδης, Αριστόβουλος Τριβλής.

ΠΑΝ.ΔΗ.Κ.Ι-ΝΕΑ ΑΡΧΗ: Παύλος Θεοδόσης-Καψαμπέλης, Άννα Μαστοράκου, Σοφία Ζαφειράτου.

ΜΕΤΩΠΟ ΠΙΣ: Δημήτριος Βαρνάβας, Αναστάσιος Καραδέδος.

Ν.Α.Ι ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΩΝ: Παντελής Παπαθανάσης, Κωνσταντίνος Μασγανάς.

ΠΑΣΚ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΙΣ: Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης.

Λοιπά όργανα και ενστάσεις

Για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΑΠΣΙ), πρόεδρος εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Νικολαράκης και αντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος (αμφότεροι από την Ιατρική Συνεργασία Πανελληνίου).

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι Αθανάσιος Μηλούσης, Θεόδωρος Καρατάσος και Μιχαήλ Σταυρίδης.

Παρά την ανακοίνωση των ονομάτων, η επόμενη ημέρα παραμένει αβέβαιη.

Η ΠΑΝΔΗΚΙ υπέβαλε ένσταση πριν την έναρξη της διαδικασίας, αμφισβητώντας ευθέως τη νομιμότητα του αποκλεισμού των 12 επιπλέον συλλόγων και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη