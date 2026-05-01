Εύβοια: Οδηγός έτρεχε με 74 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας

Δεν έχουν τέλος οι περιπτώσεις ασυνείδητων που τρέχουν «δαιμονισμένα», βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος

Ασυνείδητος οδηγός παραβίασε κατά 74 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας στην Εύβοια. Εκτός από τον εαυτό του, ο συγκεκριμένος έβαλε σε κίνδυνο και τους άλλους οδηγούς και γενικά όσους κινούνταν στον ίδιο δρόμο με τον ίδιο.

Ο επικίνδυνος οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 124 χιλιομέτρων την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο της Εύβοιας είναι μόλις 50 χλμ.

Μάλιστα, εκεί κοντά, στο 46ο χλμ. της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Λεπούρων, στην ευθεία του κάμπου Αλιβερίου, είχε σημειωθεί πρόσφατα το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 17χρονο.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Αλιβερίου συνέλαβαν τον 38χρονο ασυνείδητο οδηγό, για επικίνδυνη οδήγηση.

Σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας διοικητικό πρόστιμο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου για την αυτόφωρη διαδικασία.

