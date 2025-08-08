Συμβαίνει τώρα:
Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που άρπαξε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τη φωτιά

Επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία / ilialive.gr

Αναστάτωση και ένταση επικράτησε από τις πρώτες στιγμές της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Χελιδονίου στην Αρχαία Ολυμπία που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) και άμεσα έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, άνδρας φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του, ενώ μαινόταν η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.

