Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία στην περιοχή Χελιδόνι – Απομακρύνθηκε εγκαυματίας, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα  

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στην περιοχή του Χελιδονίου.

Η μάχη που καταβάλουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι τιτάνιες σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα το ilialive.gr, ένας άνθρωπος με εγκαύματα στα χέρια απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου. Πρόκειται για νεαρό αγρότη ο οποίος υπέστη εγκαύματα στην προσπάθεια του να σώσει το κοπάδι του από τις φλόγες

Με μήνυμα του 112 ζητείται από τους κατοίκους των περιοχών Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος να είναι σε ετοιμότητα.

Νωρίτερα, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στάλθηκε στους κατοίκους της Αρχαίας Ολυμπίας και της περιοχής Χελιδόνι.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα.

Επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.