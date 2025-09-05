Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Το αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη δεν είναι θέμα του Τραμπ αλλά της συνόδου

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, μίλησε το απόγευμα της Παρασκευής σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία του κυκλώματος στην Κρήτη.

Όπως είπε στην εκπομπή LiveNews ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, δεν γνωρίζει γιατί ο αρχηγός του κυκλώματος ζητούσε επίμονα να να τον κάνει Μητροπολίτη και απαντά στα όσα ακούγονται για το όνομά του.

«Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δικογραφία βρίσκονται αρκετά ονόματα. Δυστυχώς όμως μόνο το δικό μου όνομα έχει δοθεί στη δημοσιότητα», είπε αρχικά ο Αρχιμανδρίτης.

Όπως είπε σχετικά με τη συνομιλία του, επανέλαβε το ότι είχε πάει να τελέσει αγιασμό και ότι ο διάλογος αφορούσε το λείψανο του Αγίου Λουκά που θα έφερνε για τον αγιασμό.

Στη συνέχεια είπε ότι «Εδώ εμείς οι Κρητικοί δεν έχουμε μόνο τα εκκλησιαστικά, θα πιούμε και το κρασί μας, θα κάνουμε και την παρέα μας. Όμως δεν μπορώ να ξέρω εγώ το μητρώο του καθενός».

Τόνισε ακόμη ότι δεν ζήτησε ούτε πρόκειται να ζητήσει ποτέ την παρέμβαση κάποιου για να λάβει εκκλησιαστικό αξίωμα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων, η εμπλοκή του ονόματός του στην δικογραφία είναι μόνο στο σημείο που ο αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη, φαίνεται σε διάλογό του με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο να ζητά την παρέμβασή του για να τον τοποθετήσουν στη θέση του Μητροπολίτη Χανίων.

«Δεν ευθύνομαι εγώ αν κάποιος μίλησε για το όνομά μου» είπε σχετικά, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι πνευματικά του παιδιά που είναι νομικοί θα ελέγξουν την επόμενη εβδομάδα γιατί έγινε αυτό με το όνομά του.

Όπως αποκάλυψε δεν είναι καν υποψήφιος για τη μητρόπολη, και περιγράφει πως αφού εκοιμήθη ο πρώην Μητροπολίτης κυρός Δαμασκηνός, του είχε ζητήσει να καταθέσει το όνομά του, όμως το όνομά του δεν βρίσκεται καν στη λίστα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης για να διεκδικήσει τη θέση, τόνισε μεταξύ άλλων πως «Το αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη δεν είναι θέμα του Καμμένου ούτε του Τραμπ αλλά της συνόδου».

Όσον αφορά δημοσιεύματα που σχετίζονται με ροζ βίντεο που αφορούν κάποιον κληρικό, διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο κατέληξε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.