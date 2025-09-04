Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τη σχέση του με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας: «Δεν ζήτησα ποτέ παρέμβαση από κανέναν»

Για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία με το κύκλωμα στην Κρήτη, μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025 ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ σπάει τη σιωπή του και μιλά για πρώτη φορά σχετικά με το σκάνδαλο που μπλέκει το όνομά του, το μαφιόζικο κύκλωμα της Κρήτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δε ζήτησα ποτέ σε όλη μου τη ζωή την εκκλησιαστική παρέμβαση από κανέναν. Και ούτε πρόκειται να ζητήσω ποτέ”, είπε αρχικά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Μεταξύ άλλων περιγράφει τη γνωριμία του με τον 57χρονο ξενοδόχο και λέει χαρακτηριστικά:

«Γνωριζόμαστε αλλά το τελευταίο διάστημα είχαμε έρθει πιο κοντά, με την προϋπόθεση ότι είχε έρθει εδώ στην ενορία στις Στέρνες, είχε κάνει μια προσφορά για τους άπορους της ενορίας, και μετά μου ζητήθηκε σαν κληρικός να τελέσω έναν αγιασμό σε ένα εκκλησάκι που έχει στον χώρο του, όπου είναι του Αγίου Λαζάρου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τον διάλογο που εμφανίζει τον Αρχιμανδρίτη να τάζει λείψανα του Αγίου Λαζάρου για να λάβει υψηλότερη θέση στη Μητρόπολη, ανέφερε πως η συζήτηση αυτή αφορούσε σε τρισάγιο που θα γινόταν στον χώρο του 47χρονου. «Μου είπε θα έχει και κόσμο και είπα θα φέρω το ιερό λείψανο να προσκυνήσετε και έτσι μετά θα πάρουν την ευλογία οι πιστοί που θα είναι μαζί».

Όπως είπε στη συνέχεια «οι ιερείς έχουν ιερά λείψανα που μπορούν να τα πηγαίνουν σε ανθρώπους που να έχουν ανάγκη και να δίνουμε την ευλογία των αγίων».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έλειπε για 17 χρόνια και τα δύο τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει στο μέρος του. «Δεν έχω καμία σχέση με τη μονή της Αγίας Τριάδος, αφήνουμε τη δικαιοσύνη όπως πολύ καλά έχει κάνει μέχρι σήμερα, να κάνει τη δουλειά της».

Σχετικά με την συνομιλία του 57χρονου εγκέφαλου με τον πρώην υπουργό, Πάνο Καμμένο που φαίνεται να του ζητά να παρέμβει για να λάβει θέση στη Μητρόπολη, απάντησε πως δεν έχει ζητήσει ποτέ του παρέμβαση από κανέναν.